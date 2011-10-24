«Чернівціобленерго» за 9 місяців збільшило чистий прибуток у 5,3 разу

ПАТ "Чернівціобленерго" у січні-вересні 2011 року збільшило чистий прибуток у 5,3 разу порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 21,975 млн. грн.

За даними компанії, розміщеними в системі розкриття інформації ДКЦПФР, її чистий дохід за звітний період зріс на 21,3% - до 403,877 млн. грн., валовий прибуток - у 2,3 разу - до 23,906 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, "Чернівціобленерго" у січні-червні 2011 року збільшило чистий прибуток у 10,5 разу - до 15,87 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Довідка УНІАН. "Чернівціобленерго" у 2010 році скоротило чистий прибуток у 4,1 разу порівняно з 2009 роком - до 4,781 млн. грн.

Статутний фонд "Чернівціобленерго" складає 14,195 млн. грн., номінал акції - 0,25 грн.

НАК "Енергетична компанія України" належать 70% акцій "Чернівціобленерго" VS Energy International N. V. (Нідерланди) - 21,97% акцій.