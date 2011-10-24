«Надра України» назвала переможців тендеру щодо нафтогазових родовищ

НАК "Надра України" визнала ТОВ "Епік Енерджи Україна" (входить в структуру канадської Epic Energy Inc.) і ТОВ "Карпатнадраінвест" переможцями тендеру на геологічне вивчення Ортинницької нафтогазової площі (Івано-Франківська обл.) і Шатравинського нафтового родовища (Сумська обл.) відповідно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, щодо Гриньковської нафтогазоконденсатної (Львівська обл.) і Ющенківської нафтогазової (Сумська обл.) площ переможців не визначили.

Нагадаємо, у 2009-2010 рр. "Епік Енерджи Україна" перемогла в конкурсах з вивчення нафтових свердловин №3 і №4 Балочної площі (АР Крим).

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних та спеціалізованих підприємств.