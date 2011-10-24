«Хмельницькобленерго» збільшило чистий прибуток в 1,2 разу

ПАТ "Хмельницькобленерго" у січні-вересні 2011 року збільшило чистий прибуток в 1,2 разу, або на 5,989 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 34,933 млн. грн.

Про це йдеться у звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 17,6%, або на 83,142 млн. грн., - до 556,463 млн. грн., валовий прибуток - на 26,1%, або на 14,077 млн. грн., до 67,923 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, "Хмельницькобленерго" у I півріччі скоротило чистий прибуток в 1,6 разу порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 18,977 млн. грн.

Довідка УНІАН. "Хмельницькобленерго" у 2010 році збільшило чистий прибуток в 1,7 разу порівняно з 2009 роком - до 22,591 млн. грн.

Статутний фонд ПАТ ЕК "Хмельницькобленерго" складає 33 млн. 637 тис. 840 грн.

Державі належать 70,01% акцій ВАТ, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», 18,75% акцій належать компанії Energy International N. V. (Нідерланди).