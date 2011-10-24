«Дніпроенерго» за 9 місяців збільшило чистий прибуток у 2,4 разу

Енергогенеруюча компанія ПАТ "Дніпроенерго" (м. Запоріжжя) у січні-вересні 2011 року збільшила чистий прибуток у 2,38 разу, або на 313,734 млн. грн., - до 540,131 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це сказано у звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному в інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

За вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 45,2%, або на 2 млрд. 7,233 млн. грн. - до 6 млрд. 450,901 млн. грн., валовий прибуток компанії виріс у 2,2 разу, або на 495,765 млн. грн., - до 908,676 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, "Дніпроенерго" у січні-липні 2011 року збільшила чистий прибуток у 1,73 разу - до 331,878 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входить Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності усіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВ.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50%+1 акція генкомпанії, DTEK Holdings Limited - 41,4374% акцій.

"Дніпроенерго" завершило 2010 рік з прибутком 189,179 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії у 2009 році склав 236,049 млн. грн.