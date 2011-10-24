«Рівнегаз» завершив 9 місяців з прибутком 107,8 млн. грн. проти 28 млн. грн. збитку роком раніше

ПАТ з газопостачання і газифікації "Рівнегаз" завершило січень-вересень з чистим прибутком 107,753 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий збиток підприємства склав 28,163 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні зазначають, що у січні-вересні "Рівнегаз" збільшив чистий дохід на 64,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 353,925 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 40,4% - до 429,370 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації "Рівнегаз" (м. Рівне) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ у Рівненській області.

32,6% акцій ПАТ "Рівнегаз" належить НАК "Нафтогаз України".

У 2010 році "Рівнегаз" скоротив чистий збиток на 27,5% порівняно з 2009 роком - до 21,865 млн. грн.