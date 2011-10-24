Реалізація бензину в Україні через АЗС у вересні скоротилася на 9,3%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7423 одиниці, у вересні скоротилася на 9,3% порівняно з вереснем 2010 року, до 294,4 тис. тонн, а дизельного палива - на 5,7% - до 148,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У повідомленні сказано, що в об'ємі реалізованого бензину 51,8% доводилося на продаж бензину марок А-94-98, 43,5% - А-90-93, 4,7% - А-72-80.

У вересні через мережу АЗС було продано уроздріб світлих нафтопродуктів і зрідженого і стисненого газу для автомобілів на загальну суму 6,177 млрд. грн., з якої 4,018 млрд. грн. (65,1%) складав роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,705 млрд. грн. (27,6%), - від продажу дизельного палива, 309,2 млн. грн. (5%) - від продажу зрідженого газу і 144,5 млн. грн. (2,3%) - від продажу стисненого газу.

На 1 жовтня 2011 року на АЗС в залишках було 124,9 тис. тонн бензину, 58,8 тис. тонн дизельного палива, 7,6 тис. тонн зрідженого газу і 0,5 тис. тонн стисненого газу.