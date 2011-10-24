«Запоріжгаз» завершив 9 місяців з прибутком 133 млн. грн.

ПАТ з газопостачання і газифікації "Запоріжгаз" завершило січень-вересень з чистим прибутком 133,195 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий збиток складав 2,611 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні сказано, що в січні-вересні "Запоріжгаз" збільшив чистий дохід на 71,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 489,533 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 61,6% - до 592,870 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Запоріжгаз" скоротив чистий збиток у 211 разів порівняно з 2009 роком - до 0,508 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації "Запоріжгаз" (м. Запоріжжя) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Запорізькій області.

50% акцій ПАТ "Запоріжгаз" належать НАК "Нафтогаз України", 24,7594% - ЗАТ "Газтек" (м. Київ).