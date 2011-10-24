Російський «Атоменергопром» відкриває філію в Києві

Москва. Рада директорів ВАТ «Атоменергопром» прийняла рішення про створення філії «Східно-Європейська».

Як повідомили УНІАН в «Атоменергопромы», філія буде розташовуватися в Києві. Директором філії призначений Олександр МЕРТЕН.

Довідка УНІАН. ВАТ «Атоменергопром» - інтегрована компанія, яка консолідує цивільні активи російської атомної галузі. «Атоменергопром» забезпечує повний цикл виробництва в сфері ядерної енергетики - від видобутку урану до будівництва АЕС і вироблення електроенергії.

«Атоменергопром» належить, зокрема, 79,97% акцій ВАТ «Атомредмедзолото» і по 100% акцій «ТВЕЛ» та ВАТ «Концерн Росенергоатом».