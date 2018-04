АМКУ дозволив GNG International і CEECAT Ukraine Finance створити СП

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії GNG International Ltd. (Кіпр) і CEECAT Ukraine Finance Ltd. (Британські Віргінські Острови) створити підприємство ADM GNG East Ukraine Ltd.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні наголошують, що, крім того, АМКУ дозволив CEECAT Ukraine Finance опосередковано придбати цілісні майнові комплекси семи автозаправних станцій (АЗС), чотири з яких знаходяться в Кривому Розі і ще три - на території Дніпропетровської області в селах Вільне, Широке та смт. Радужне.

Водночас, CEECAT Ukraine також отримала дозвіл на опосередковану покупку частини статутних капіталів ТОВ «Компанія «Мостком», ТОВ «Креатон», ПП «Віар» (усі Донецьк), ТОВ« Паливно-проектна компанія »(Київ) і ТОВ «Константа Д» (Кіровоград), що забезпечить покупцеві понад 50% голосів у вищому органі управління товариств.

Як повідомлялося, ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» (Львів) створив спільне підприємство з інвестиційним фондом ADM Capital (Гонконг, Китай) для розширення своєї мережі автозаправних комплексів (АЗК) під брендом «ОККО». Інвестиції ADM Capital в СП склали 35 млн. дол.

Залучені кошти будуть спрямовані на розширення мережі заправок «ОККО» в східних регіонах країни, де до 2016 року побудують 65 заправок «ОККО».

В цілому стратегічний план розвитку концерну передбачає розширення мережі АЗК «ОККО» до 550 комплексів до 2016 року.

Подробиць щодо пайової участі в СП сторони не розголошують.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним із найбільших власників АЗС в Україні. Концерн володіє мережею з 301 сучасного автозаправного комплексу «ОККО». Всього компанії належить 327 АЗС. Компанія має 10 нафтобаз і 116 бензовозів.

У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» та 123 автогазозаправних пункти зрідженого газу (АГЗП).

АЗК «ОККО» розміщені у всіх областях України та в АР Крим.