Умови приватизації «Західенерго» і «Київенерго» захистять енергетику від спекулянтів - експерт

Стартова ціна приватизації державних пакетів енергогенеруючих компаній «Західенерго» і «Київенерго» є досить високою і перевищує очікування ринку, особливо з урахуванням падіння котирувань як українських, так і зарубіжних енергетичних компаній за останній час.

Таку думку УНІАН висловила незалежний інвестиційний аналітик Євгенія РАДОМСЬКА.

«Виходячи з поточних котирувань акцій підприємств енергетики, держава виставляє на продаж пакети за ціною майже в два рази вище за ринок», - зазначила вона. За словами Є.РАДОМСЬКОЇ, з одного боку така висока ціна може відлякати частину претендентів, з іншого - захистить енергетику від покупців-спекулянтів, а також дозволить витягти максимум можливого для бюджету України.

Як повідомлялося, 5 жовтня Фонд держмайна України в газеті «Відомості приватизації» опублікував умови приватизації 45,103% акцій «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Стартова ціна приватизації держпакету акцій «Західенерго» склала 1,932 млрд. грн. і «Київенерго» - 432,305 млн. грн., що виявилося набагато вищим за очікування ринку. В результаті в день оголошення стартової ціни вартість акцій «Західенерго» на Українській біржі зросла на 44,5%, «Київенерго» - взагалі на 100%.

Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 року.