ДТЕК залучив 10 млрд. російських рублів в Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited із групи ВТБ

ДТЕК підписав угоду з Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited із групи ВТБ про відкриття кредитної лінії в розмірі 10 млрд. російських рублів терміном на п`ять років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

Використання грошових коштів заплановано на загальнокорпоративні цілі, включаючи поповнення обігових коштів, фінансування капітальних витрат, а також фінансування програми придбання активів відповідно до прийнятої концепції довгострокового розвитку групи.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

Вугільний блок ДТЕК представлений ПАТ «ДПЕК Павлоградвугілля» (об`єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДПЕК Шахта Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ВАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК спільно з афілійованими компаніями володіє 25,06% акцій.

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДПЕК ПЕМ-Енерговугілля» і асоційована компанія ВАТ «Донецькобленерго», де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

ДТЕК належить 39,98% акцій ПАТ «Київенерго», яке генерує, а також поставляє теплову та електричну енергію.

ВАТ "Банк ВТБ" і його дочірні банки (група ВТБ) є провідною російською фінансовою групою, що надає широкий спектр банківських послуг в Росії, СНД, країнах Західної Європи, Азії та Африки. За межами Росії група здійснює свою діяльність через 12 дочірніх банків, розташованих у країнах СНД (Вірменія, Україна, Білорусь, Казахстан і Азербайджан), в Європі (Австрія, Кіпр, Німеччина, Франція і Великобританія), в Грузії, в Африці (Ангола) , а також через три представництва, розташовані в Італії, Китаї та Республіці Киргизстан, через дві філії ВТБ, розташовані в Китаї та Індії, а також через дві філії ВТБ Капітал плс в Сінгапурі і Дубаї.

Станом на 30 червня 2011 року, група ВТБ є другою найбільшою фінансовою групою Росії за активами (4 720 млрд. рублів) і засобам клієнтів (2 634,7 млрд. рублів). Основним акціонером ВТБ є уряд РФ, якому в особі Федерального агентства з управління державним майном належить 75,5% акціонерного капіталу.