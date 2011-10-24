Янукович пропонує бразильському бізнесу стати стратегічним інвестором LNG-терміналу

Сан-Пауло. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує бразильським бізнесменам стати стратегічними інвесторами терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі з представниками бразильських ділових кіл.

Він наголосив на важливості реалізації національного проекту щодо будівництва морського терміналу з прийому скрапленого природного газу, який передбачено реалізувати впродовж трьох наступних років. Планується, що об’єм терміналу становитиме 10 млрд. куб. м.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що переможцем тендеру на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва терміналу стала іспанська компанія Socoin, яка до кінця січня 2012 року має підготувати відповідний документ.

«Відтак, на початку наступного року інвестори зможуть отримати конкретні економічні розрахунки цього проекту», - сказав Президент.

Він зауважив, що в Бразилії успішно працюють два подібні регазифікаційні термінали – у Бухті Гуанабара (Ріо-де-Жанейро) та у Порту Песен (штат Сеара).

«Хочу наголосити, що участь бразильських компаній у цьому проекті має для нас важливе значення. І тому запрошуємо вас стати його стратегічним інвестором», - сказав Президент.

Він також запросив бразильський бізнес до участі в українських проектах з відновлюваної енергетики.

«Хочу підкреслити, що влада нашої держави відкрита до діалогу з представниками ділових кіл і зацікавлена у створенні сприятливого середовища суб’єктів підприємницької діяльності», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив сподівання, що інтерес бразильського бізнесу до України суттєво зростатиме.

За словами Президента, в Україні зупинено економічний спад, країна виходить на етап сталого економічного розвитку.

В.ЯНУКОВИЧ розповів про реформи, які зараз реалізуються в Україні.

«Сьогодні відбувається модернізація базових секторів економіки та інфраструктури. Впроваджується адміністративна реформа та тісно пов’язана з нею державна політика у сфері боротьби з корупцією», - сказав Президент.

Він також повідомив про зміни у сфері відносин держави з іноземними інвесторами.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу об`ємом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить близько 1,5 млрд. дол.

Конкурс на будівництво терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал) буде оголошено 1 січня 2012 року.

Компанія Socoin (Іспанія), яка на цей час перемогла на конкурсі, повинна розробити ТЕО будівництва об`єкта.