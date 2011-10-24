На шахті у Донецькій області загинув прохідник

У місті Горлівка Донецької області на шахті ім. Рум‘янцева державного підприємства «Артемвугілля» унаслідок обвалення порід крівлі загинув прохідник, 1979 року народження.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Горлівському теркомі Володимира МАМЗЕРА.

За його словами, під час прибирання породи в забої вентиляційного штреку ділянки №118 горизонту 970 метрів сталося раптове обвалення порід крівлі - різко просіли дві призабійні рами, завалило близько 3 метрів забою. Під обвалом опинився прохідник.

На підприємство оперативно прибули рятувальники, які приступили до розбору завалу для вивільнення шахтаря. «Гірник був у зоні видимості рятувальників, але, на жаль, не подавав ознак життя. Бійцям ВГРЧ довелося працювати дуже обережно, щоб не спровокувати нового обвалу», - сказав В.МАМЗЕР, зазначивши, що рятувальники витягнули з-під завалу загиблого прохідника і підняли на поверхню.

На даний час на підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії.