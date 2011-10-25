Третій енергоблок ЮУАЕС відключено від енергомережі для усунення несправностей

У вівторок, 25 жовтня в 6:00 52 хвилини енергоблок № 3 Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для усунення зауважень в роботі допоміжного обладнання турбіни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі станції.

Згідно з повідомленням, обладнання блоків № 1 і № 2 працює без зауважень в заданому режимі.

Під час перехідних процесів відключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не зафіксовано.

Радіаційний фон на проммайданчику станції знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, і на 25 жовтня складає 9,7 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень.