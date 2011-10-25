Питання про використання Україною російської газової труби може бути вирішене до 2015 р. – Копилов

Питання про можливість використання Україною російської трубопровідної системи для транспортування газу може бути вирішене до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ в ефірі телеканалу ICTV.

Він зазначив, що відповідні терміни визначені однією зі статей договору про зону вільної торгівлі СНД.

«Є окрема стаття, що передбачає розвиток цих відносин у чітко зафіксований період. До 2015 року країни в міжурядових угодах мають прийти до формули, котра дасть можливість співробітничати в цьому питанні (використання трубопроводу РФ)», - сказав В.КОПИЛОВ

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Київ домовився з Москвою про доступ до російського газопроводу для транспортування в Україну газу з Туркменістану.

«Вперше ми домовилися і зафіксували в договорі (про ЗВТ СНД – УНІАН), що протягом 6 місяців після набуття договором чинності ми укладаємо угоду про умови транзиту трубопровідним транспортом», - заявив М.АЗАРОВ.

18 жовтня під час засідання глав урядів країн СНД в Санкт-Петербурзі був підписаний договір про створення зони вільної торгівлі.