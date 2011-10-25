Євросоюз відмовив "Південному потоку" в особливому статусі

Євросоюз відмовив "Газпрому" в особливому правовому статусі для газопроводу "Південний потік". Як пише російський "Коммерсант`", без особливого статусу магістральний газопровід може бути використаний для транспортування газу третіми сторонами.

Особливий правовий режим потрібний був "Газпрому" для того, щоб вивести "Південний потік" з-під дії Третього енергетичного пакета ЄС. Згідно з нормами європейського енергетичного законодавства, трансдержавний трубопровід може бути використаний третіми особами, а бізнес з транспортування і з продажу газу по ньому має бути роздільний. З цього правила виключаються тільки ті об`єкти, які потрапляють під поняття TEN (транс`європейська сировинна інфраструктура).

Конкуренти "Південного потоку" - Трансадріатичний газопровід і Nabucco - вже дістали право не надавати доступ третім особам. У "Газпрому" залишається ще один шанс обійти Третій енергопакет ЄС - домовитися окремо з кожною країною, територією якої проходить "Південний потік", щоб вони визнали трубу гідною особливого статусу. Але навіть якщо міністерство енергетики кожної країни вважатиме South Stream елементом європейської сировинної інфраструктури, остаточне рішення залишиться за представниками Єврокомісії.

У разі, якщо Європа не ратифікує особливий правовий режим для магістрального газопроводу, Росія диверсифікує постачання газу. Частина постачань буде направлена в Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Про це заявив РІА «Новости» заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ. Точні цифри постачань, які планується направити в АТР, чиновник не назвав.

«Південний потік», покликаний знизити залежність російської сторони від транзиту палива територією України, буде прокладений по дну Чорного моря з Росії до Болгарії, а потім розділений на дві гілки. Одна з них пройде через Грецію на південь Італії, а друга - через Сербію і Угорщину до Австрії. Точний маршрут газопроводу ще не визначений, крім того, Туреччина досі не дала згоди на прокладання газопроводу по своїй морській акваторії, нагадує Лента.ру.

«Південний потік» мав бути збудований до 2015 року, поки його будівництво ще не розпочалося. Орієнтовна вартість труби з пропускною спроможністю в 63 мільярди кубометрів газу оцінюється в 15,5 мільярда євро, з яких 10 мільярдів євро підуть на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну. Учасниками Південного потоку є "Газпром", італійська Eni, французька EDF і німецька Wintershall. Російському монополісту належить 50 відсотків проекту.