НКРЕ розробила новий порядок визначення ціни природного газу власного видобутку
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) розробила проект нового порядку визначення ціни природного газу власного видобутку для газовидобувних компаній.
Відповідний проект постанови обнародуваний на сайті регулятора в понеділок, 24 жовтня.
Документ визначає механізм формування, розрахунку і встановлення цін на природний газ для газовидобувних компаній із забезпеченням єдиних принципів формування цін на природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ і газ сланцевих пластів.
Згідно з документом, при розрахунку ціни газу власного видобутку за основу беруться операційні витрати і розрахунковий прибуток компаній, а також рівень рентної плати за природний газ власного видобутку, яка розраховується відповідно до ставок, встановлених у Податковому кодексі.
На сьогодні питання визначення ціни на газ власного видобутку регулюються постановою НКРЕ №35 від 22 січня 2009 року. Газовидобувні компанії України не раз вказували на недосконалість діючого порядку, що, на їхню думку, приводило до встановлення регулятором необгрунтованих цін на газ власного видобутку. У зв`язку з цим ПАТ «Укрнафта» навіть судилося з регулятором, але безуспішно.