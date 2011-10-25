«Укртатнафта» завершила 9 місяців зі збитками 0,5 млрд. грн.

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) завершило січень-вересень з чистим збитком 517,169 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий прибуток компанії становив 536,843 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Державної компанії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошують, що в січні-вересні «Укртатнафта» збільшила чистий дохід на 38,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 5 млрд. 681,600 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 38 , 1% - до 7 млрд. 413,677 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік «Укртатнафта» завершила з чистим прибутком 377,731 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток склав 621,463 млн. грн.

Довідка УНІАН. АТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2010 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 13,3% в порівнянні з 2009 роком - до 3 млн. 611,8 тис. тонн.