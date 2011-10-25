Україна розраховує на взаєморозуміння з МВФ - Азаров

Україна розраховує на взаєморозуміння на переговорах з місією Міжнародного валютного фонду у питанні непідвищення цін на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську заявив журналістам прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Україна виконує перед МВФ як кредиторами усі умови. Але є межа. Якщо ми вважаємо за можливе не підвищувати газ для населення, чому ви вимагаєте підвищити тарифи? Ми орієнтуємося на зовсім інші ціни на газ», - зазначив М.АЗАРОВ.

За його словами, впродовж максимум місяця буде досягнуто домовленості з Росією щодо перегляду цін на газ.

«Якщо партнери з МВФ з нами не погодяться, ми подумаємо, чи потрібні нам такі кредити. Кредити на будь-яких умовах нам не потрібні. Вони нам потрібні на таких умовах, за яких наша економіка розвивається і розвивалася б», - наголосив прем’єр-міністр.

М.АЗАРОВ також спрогнозував складні перемовини з місією МВФ, яка прибула сьогодні в Україну. «Ми розраховуємо досягти взаєморозуміння на переговорах з МВФ», - сказав М.АЗАРОВ.