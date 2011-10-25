До конкурсу з продажу "Київенерго" виявила інтерес ще одна компанія

До Фонду державного майна України звернулася ще одна компанія з проханням про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 25% держпакету акцій "Київенерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Зазначають, що, таким чином, сьогодні в цілому на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" надійшли заявки від двох компаній, щодо "Західенерго" - одна.

Нагадаємо, голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО раніше заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". На його думку, реальним покупцем держпакету акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго". Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" складає 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій "Київенерго" - 432 млн. 305 тис. грн.