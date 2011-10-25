Ціна української нафти на торгах УМВБ зросла на 1,3%

Середньозважена ціна реалізації української нафти 25 жовтня на аукціонних торгах №158 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) зросла на 1,3%, або на 96,44 грн. за тонну порівняно з попереднім аукціоном - до 7333,44 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВБ.

У повідомленні сказано, що на торгах було реалізовано 179,880 тис. тонн нафти на загальну суму 1 млрд. 319 млн. 140,040 тис. грн.

Також на аукціоні було реалізовано 5,3 тис. тонн зрідженого газу за ціною 7622 грн. за тонну на загальну суму 40 млн. 396,600 тис. грн.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, зрідженого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно із законодавством, стартова ціна української нафти, яку реалізовують на аукціонах, і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, які передують даті реєстрації заявок на проведення біржевих торгів.