Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на листопад в середньому на 4,8%.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги у листопаді виросте на 4,99% - до 66,47 коп. за кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 4,64% - до 87,48 коп. за кВт/год (без ПДВ).

НКРЕ залишала незмінними роздрібні тарифи обленерго з червня по жовтень. Тепер підвищення тарифів пов'язане зі збільшенням відпускного тарифу найбільшого виробника електроенергії в Україні - НАЕК "Енергоатом" - на 22% з листопада.

Таким чином, з початку поточного року роздрібні тарифи на електроенергію в Україні виросли для споживачів першого класу напруги на 15,7% - з 57,47 коп. за кВт/год в січні до 66,47 коп. за кВт/год в листопаді, для споживачів другого класу - на 21,45% - з 72,03 коп. за кВт/год в січні до 87,48 коп. за кВт/год у листопаді.