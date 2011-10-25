НПК «Галичина» за 9 місяців збільшив збиток на 67%

ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) у січні-вересні збільшило чистий збиток на 67,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 22,632 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні сказано, що у січні-вересні НПК "Галичина" збільшив чистий дохід на 53,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 3 млрд. 524,202 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 50,1% - до 4 млрд. 300,541 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік НПК "Галичина" завершив з чистим прибутком 6,008 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток компанії склав 77,376 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) має у розпорядженні проектні потужності для переробки 4,3 млн. тонн сирої нафти на рік.

25% акцій НПК "Галичина" належать державі, близько 72% акцій контролюють компанії, близькі до групи "Приват".