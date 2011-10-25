«Укртатнафта» завершила 9 місяців зі збитком 0,5 млрд. грн.

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) завершило січень-вересень з чистим збитком 517,169 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий прибуток компанії складав 536,843 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Державної компанії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні зазначають, що в січні-вересні "Укртатнафта" збільшила чистий дохід на 38,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 5 млрд. 681,600 млн. грн., а також збільшила валовий прибуток (виручку) від реалізації на 38,1% - до 7 млрд. 413,677 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік "Укртатнафта" завершила з чистим прибутком 377,731 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток склав 621,463 млн. грн.

Довідка УНІАН. АТ "Укртатнафта" створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2010 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 13,3% порівняно з 2009 роком – до 3 млн. 611,8 тис. тонн.