Україна узгодила режими роботи ГТС у Балканському напрямку

Представники Об`єднаного диспетчерського управління (ОДУ) ДК «Укртрансгаз» і управління магістральних газопроводів (УМГ) «Прикарпаттрансгаз» узгодили з компаніями-транзитерами режими роботи газотранспортної системи (ГТС) по Балканському напрямку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, зокрема, режим роботи ГТС узгоджено з ВАТ «Газпром» (РФ), ТОВ «Газпром експорт» (РФ), АТ «Газ транзит», ВАТ «Молдовагаз» (Молдова), СНТГН «Трансгаз» СА (Румунія), ЄАД «Булгаргаз» (Болгарія), АТ «БОТАШ» (Туреччина), АТ «ДЕСФА» (Греція) і АТ «ГАММА» (Македонія).

На зустрічі також було підбито підсумки роботи національних ГТС за попередній період 2011 року, обговорено поточні питання диспетчерської взаємодії та покращення міжнародного співробітництва, підписано відповідний протокол і узгоджено план проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на газопроводах Балканського напрямку на 2012 рік.

Довідка УНІАН. Філіал Об`єднане диспетчерське управління Дочірньої компанії «Укртрансгаз» створено в 1998 році в результаті реорганізації АТ «Укргазпром». На ОДУ ДК «Укртрансгаз» покладено такі основні функції: оперативне диспетчерське управління газотранспортною системою України; організація та контроль за виконанням завдань із транспортування й закачування газу в підземні сховища всіма підприємствами ДК «Укртрансгаз»; розробка технологічних режимів роботи газопроводів, забезпечення максимальної економічності та надійності роботи газотранспортної системи України.