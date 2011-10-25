Україна та Бразилія розвиватимуть співробітництво у сфері виробництва біопалива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Бразилії Ділма РУССЕФФ повідомили на спільній прес-конференції.

Зокрема, в ході переговорів було досягнуто домовленості поглибити діалог на рівні робочих груп у сфері розробки технологій з виробництва біопалива.

Д.РУССЕФФ наголосила, що на основі бразильського досвіду в Україні розроблятимуть технології з виробництва і використання біопалива.

Також вона зауважила, що сьогодні сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між Національною академією аграрних наук України та бразильською сільськогосподарською дослідницькою корпорацією «Ембрапа» про об’єднання наукового потенціалу з обміну технологіями з виробництва біопалива.

За словами Д.РУССЕФФ, Бразилія прагне, щоб Україна стала найбільшим постачальником сировини для виробництва добрив. Вона висловила сподівання, що Україна забезпечить сировиною бразильські заводи.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що співробітництво України та Бразилії у сфері енергетики є дуже перспективним для двох країн.