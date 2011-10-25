Українські та бразильські компанії співпрацюватимуть у виробництві газових турбін
19:54, 25 жовтня 2011Енергетика
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Україна та Бразилія співпрацюватимуть у галузі виробництва газових турбін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Президент Бразилії Ділма РУССЕФФ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Вона позитивно оцінила співробітництво бразильської державної нафтогазової компанії «Петробрас» (Petrobras) з українськими компаніями у питанні придбання й виробництва газових турбін, які вироблятимуть електроенергію на нафтових платформах.
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