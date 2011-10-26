Третій енергоблок ПУАЕС вчора відключався від об’єднаної енергосистеми України
08:58, 26 жовтня 2011Енергетика
0
Вчора о 6.52 на Південно-Українській АЕС через зупинку двох турбонасосів і спрацювання автоматичної системи захисту енергоблок № 3 було відключено від об’єднаної енергосистеми України.
Як повідомляє прес-служба МНС, о 20.00 персоналом зміни несправність, пов’язану з механічним дефектом регулятора подачі пару на турбіну, усунуто та роботу енергоблоку відновлено.
Станом на 7.00 сьогоднішнього дня енергоблок № 3 працює у звичайному режимі.
Радіаційний та протипожежний стан на станції у межах норми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter