Третій енергоблок ПУАЕС вчора відключався від об’єднаної енергосистеми України

Вчора о 6.52 на Південно-Українській АЕС через зупинку двох турбонасосів і спрацювання автоматичної системи захисту енергоблок № 3 було відключено від об’єднаної енергосистеми України.

Як повідомляє прес-служба МНС, о 20.00 персоналом зміни несправність, пов’язану з механічним дефектом регулятора подачі пару на турбіну, усунуто та роботу енергоблоку відновлено.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня енергоблок № 3 працює у звичайному режимі.

Радіаційний та протипожежний стан на станції у межах норми.