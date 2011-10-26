Через задимлення призупинено роботу шахти ім.Дзержинського. Гірники вийшли на поверхню

У вівторок о 6.05 у Дзержинську Донецької області на шахті ім. Ф.Е. Дзержинського ДП «Дзержинськвугілля» на горизонті 1145 м було виявлено часткове задимлення. О 8.45 118 гірників самостійно вийшли на поверхню. Роботу шахти призупинено. Причина задимлення встановлюється, повідомляє прес-служба МНС. На місці події працюють 7 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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