Янукович: Україна та Бразилія домовилися про проведення бізнес-форумів

Україна і Бразилія домовилися про проведення спільних бізнес-форумів, які проходитимуть в обох країнах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив після українсько-бразильських переговорів.

"Перший бізнес-форум, ми домовилися, пройде на території Бразилії за участю великого бізнесу, представників державного сектора, а також губернаторів двох країн", - сказав він.

За словами президента, сторони також детально обговорили перспективи українсько-бразильської співпраці у сфері енергетики, зокрема відновної. "Переконаний: співпраця наших країн в цьому напрямку є досить перспективною", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.