Кабмін затвердив порядок обігу податкових векселів на нафтопродукти

Кабінет міністрів України затвердив порядок випуску, обігу і погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються для отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів як сировини для виробництва в хімічній промисловості.

Порядок затверджений урядовою постановою №1068 від 20 жовтня 2011 року, текст якої розміщений на сайті Кабміну.

Згідно з порядком, податковий вексель видається на термін до 90 календарних днів: з дати авалювання банком (у разі отримання нафтопродуктів від нафтопереробного підприємства) або з дати оформлення митної декларації (у разі видачі для ввезення в Україну).

Відповідальність за оформлення векселя покладена на векселедавця (виробника, який отримує або ввозить в країну нафтопродукти з метою використання в якості сировини для виробництва в хімічній промисловості).

За використання векселя не нараховують відсотки або інші види плати, передбачені для інших видів векселів.

Вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини в хімічній промисловості.

У випадку, якщо податковий вексель не погашений у встановлений термін, векселетримач (податковий орган) опротестовує його і впродовж одного робочого дня з дати опротестовування звертається у банк. Банк-аваль зобов'язаний не пізніше від операційного дня, що йде за датою звернення векселетримача з опротестованим податковим векселем, перевести векселетримачеві суму, вказану у векселі.

Векселедавець у разі нецільового використання нафтопродуктів є платником акцизного податку з об'єму продукції, використаної не за призначенням, і несе відповідальність, передбачену Податковим кодексом.

Ця постанова набуває чинності з 1 січня 2012 року.