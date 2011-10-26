«Чорноморнафтогаз» за 9 місяців збільшив прибуток на 8,5%

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь, АРК) у січні-вересні збільшило чистий прибуток на 8,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 43,307 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні сказано, що в січні-вересні "Чорноморнафтогаз" збільшив чистий дохід на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 738,083 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 36,3% - до 1 млрд. 110,883 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Чорноморнафтогаз" збільшив чистий прибуток у 2,1 разу порівняно з 2009 роком - до 23,349 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДАТ "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Нині на балансі ДАТ "Чорноморнафтогаз" є 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси усіх родовищ сьогодні складають: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" є в управлінні НАК "Нафтогаз України".