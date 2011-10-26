Найбільшим боржником за спожитий газ є Донецька область – «Нафтогаз України»

Органами прокуратури проводяться перевірки газопостачальних компаній, підприємств теплокомуненерго s житлово-комунального господарства з питань додержання законодавства щодо розрахунків за спожитий природний газ.

Як повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, за даними НАК «Нафтогаз України», загальна заборгованість усіх категорій споживачів за останню декаду збільшилась за рахунок зменшення рівня розрахунків майже на 1,5 млрд.грн. і станом на 10 жовтня становить 22 млрд. грн.

Борг за газ, спожитий у 2010 році, становить 5,8 млрд. грн., у 2011 році – 9 млрд. грн.

Найбільшими боржниками за природний газ є споживачі (усі категорії) Донецької області – 3 млрд. грн., Дніпропетровської – 2,7 млрд. грн., Харківської – 2,6 млрд. грн., Луганської – 2 млрд. грн., Рівненської – 1,8 млрд. грн., Києва – 1,6 млрд. грн.

Борги за спожитий у 2011 році газ становлять у Донецькій області - 1,7 млрд. грн., Києві – 1,3 млрд. грн., Дніпропетровській області – 1,1 млрд. грн., Харківській – 873 млн. грн., Луганській – 685 млн. грн.

Дещо збільшились (на 100 млн. грн.) борги за спожитий природний газ підприємств комунальної теплоенергетики і житлово-комунального господарства, які становлять 11 млрд. грн.

За результатами перевірок, які за дорученням ГПУ проводяться органами прокуратури, поточного року порушено 39 кримінальних справ, до суду скеровано 14 кримінальних справ, внесено 1907 приписів та подань, до відповідності притягнуто 395 посадових осіб, у тому числі 73 – органів контролю, відшкодовано 771,2 млн. грн.

Крім того, упродовж поточного року органами прокуратури з метою захисту інтересів держави в паливно-енергетичній сфері до судів пред’явлено 524 позови про стягнення заборгованості за спожитий природний газ на загальну суму 415,1 млн. грн. Сума, на яку задоволено позови, склала 279,4 млн. грн., добровільно відшкодовано 5,1 млн. грн., реально виконано судових рішень на суму 113,2 млн.грн.