У Росії запрацював нафтопровід, що дозволяє диверсифікувати поставки в західному й східному напрямках

Москва. У Росії введено в експлуатацію нафтопровід «Пурпе - Самотлор», що дозволяє оперативно диверсифікувати поставки нафти як у західному, так і в східному напрямках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики Росії.

Як зазначив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО, із запуском «Пурне - Самотлор» нафта з родовища Ямало-Ненецького округу й півночі Красноярського краю отримує вихід у трубопровідну систему «Східний Сибір – Тихий океан – і далі на НПЗ сходу країни – по найкоротшому маршруту». Таким чином, із введенням нафтопроводу в Росії з`являється технічна можливість оперативно реагувати на зміни ринкової кон`юнктури й диверсифікувати поставки нафти як у західному, так і в східному напрямку. Тим самим досягається додаткова стійкість нафтової галузі Росії, підкреслив міністр енергетики РФ.

Довідка УНІАН. Магістральний нафтопровід «Пурпе - Самотлор» є складовою частиною трубопровідної системи «Заполяр’я - Пурпе - Самотлор», реалізація якої здійснюється ВАТ «АК «Транснафта» відповідно до розпорядження уряду Російської Федерації послідовно в два етапи по мірі розвитку й облаштування нових родовищ: будівництво нафтопроводів «Пурпе - Самотлор» і «Заполяр’я - Пурпе». Маршрут нафтопроводу проходить по території Ямало-Ненецького і Ханти-Мансійського автономних округів і має довжину 429 км. Діаметр використовуваних труб – 1020 мм, пропускна спроможність – 25 млн. тонн на рік. Проектом передбачається реконструкція нафтоперекачувальної станції (НПС) «Пур-Пе», НПС «Самотлор», будівництво проміжної НПС, об`єктів зовнішнього електропостачання, технологічного зв`язку, а також відповідної інфраструктури.

Магістральний нафтопровід «Заполяр’я - Пурпе - Самотлор» є складовою частиною єдиної російської трубопровідної системи й сполучною ланкою між західною та східною її складовими. Реалізація цього проекту дозволить направляти потоки нафти на експорт у європейському напрямку - по магістральному нафтопроводу «Дружба» і через морські порти «Приморськ», Новоросійськ, Туапсе, а також у східному напрямку - по трубопровідній системі «Східний Сибір - Тихий океан» у країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону через порт «Козьміно» і у Китайську Народну Республіку.