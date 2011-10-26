Щорічні збори членів Оптового ринку електроенергії відбудуться 17 лютого

Щорічні збори членів Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) відбудуться 17 лютого 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Ради ОРЕ.

Довідка УНІАН. Згідно з Угодою членів Оптового ринку електроенергії України, до компетенції щорічних загальних зборів членів ОРЕ входить затвердження звітів Ради ОРЕ про роботу за минулий рік, аудитора про роботу ОРЕ, роботи оператора ринку ДП «Енергоринок», а також зміна персонального складу голосуючих директорів Ради ОРЕ.