Яцуба попередив боржників «Севтеплоенерго»

Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА розпорядився активізувати роботу з ліквідації заборгованостей за газ, а жителів міста, які мають непогашені борги перед КП "Севтеплоенерго" попередив про відключення будинків від постачань теплоносія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯЦУБА заявив у середу на засіданні колегії ДМА.

"Прошу усіх активно займатися боргами по газу, які висять непосильним вантажем для Севастополя. Це 23 або 24 млн. грн.", - сказав керівник міста.

Як повідомив на колегії заступник голови Севастопольської ДМА Сергій ЖИВОДУЄВ, на сьогодні борг міста Севастополя перед НАК "Нафтогаз України" за поставлений газ складає 99,5 млн. грн. "Але ми вважаємо, що 17 млн. грн. і 7 млн. грн. штрафних санкцій (заборгованість минулих років) згідно з постановою уряду підлягають списанню; по реструктуризації різниці в тарифах на 1 жовтня поточного року погоджували (списання) з "Нафтогаз України" 52 млн. грн. Але залишається 23 млн. грн., які необхідно гасити грошима", - сказав С. ЖИВОДУЄВ.

Він додав, що на сьогодні загальна заборгованість населення перед "Севтеплоенерго" складає близько 28 млн. грн. плюс 2 млн. грн. боргу інших споживачів. У той же час у вересні "Севтеплоенерго" населення сплатило старі борги на суму тільки 200 тис. грн., "і за жовтень, за оперативними даними, поки великих змін немає, і це викликає занепокоєння". Тому, як сказав С. ЖИВОДУЄВ, "прийнято рішення до початку опалювального періоду узяти кредит у банку на суму 20 млн. грн., погасити борг і ввійти у зиму". За його інформацією, нині кредит на стадії оформлення.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ "Український Бізнес Банк" відкриє комунальному підприємству "Севтеплоенерго" Севастопольської міськради поновлювану кредитну лінію на суму 26,2 млн. грн.

Вартість кредиту складе 8 млн. 273,96 тис. грн. (з ПДВ).