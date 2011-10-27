«Хмельницькгаз» завершив 9 місяців з прибутком 78 млн. грн.

ПАТ "Хмельницькгаз" завершило січень-вересень з чистим прибутком 78,012 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 р. чистий збиток підприємства складав 34,324 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Державної компанії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні зазначають, що в січні-вересні "Хмельницькгаз" збільшив чистий дохід на 89,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 р., - до 586,964 млн. грн. а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 47,1% - до 706,069 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Хмельницькгаз" скоротив чистий збиток на 14,6% порівняно з 2009 роком - до 18,096 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації "Хмельницькгаз" (м. Хмельницький) спеціалізується на транспортуванні і подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

25,99% акцій ПАТ «Хмельницькгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 48,33% – ТОВ «Газтек» (м. Київ).