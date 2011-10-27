«Дніпропетровськгаз» завершив 9 місяців з прибутком 226 млн. грн.

ПАТ з газопостачання і газифікації "Дніпропетровськгаз" завершило січень-вересень з чистим прибутком 225,602 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий збиток підприємства склав 43,3 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні зазначають, що в січні-вересні "Дніпропетровськгаз" збільшив чистий дохід на 82,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 55,752 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 50,8% - до 1 млрд. 275,350 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Дніпропетровськгаз" збільшив чистий збиток на 26,6% порівняно з 2009 роком - до 42,169 млн. грн..

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації "Дніпропетровськгаз" (м. Дніпропетровськ) спеціалізується на транспортуванні і подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

51% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України", 15,47% - ТОВ "Полінвестгруп" (м. Київ).