ДТЕК залучив у російського Ощадбанку рублевий кредит в еквіваленті на 500 млн. дол. терміном на 5 років.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДТЕК, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, використання грошових коштів заплановане на загальнокорпоративні цілі, включаючи поповнення обігових коштів, фінансування капітальних витрат, а також фінансування програми придбання активів відповідно до прийнятої концепції довгострокового розвитку групи.

"Залучені кошти планують надати у тому числі для фінансування придбання нових активів у "традиційних" для нас вугільній і енергетичній галузях, а також на інвестиційні проекти", - уточнює прес-служба з посиланням на директора з фінансів ДТЕК Всеволода СТАРОГО.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.

Вугільний сегмент ДТЕК представлений ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (що об'єднує 10 шахт), ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу" і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений ТОВ "Східенерго", а також асоційованими компаніями ПАТ "Дніпроенерго", де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ "Західенерго", у якому ДТЕК спільно з афільованими компаніями володіє 25,06% акцій.

ТОВ "Сервіс-Інвест", ПАТ "ДТЕК ПЕС-Енерговугілля" і асоційована компанія ПАТ "Донецькобленерго", де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

ДТЕК належить 39,98% акцій ПАТ "Київенерго", яке генерує, а також поставляє теплову і електричну енергію.