«Надра України» обговорила з Kuwait Energy та Hutton Energy співпрацю у видобутку газу

25 жовтня у Державній службі геології і надр України пройшла перша зустріч між керівництвом НАК "Надра України" і представниками компаній Hutton Energy (Англія) і Kuwait Energy (Кувейт).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "Надра України".

У повідомленні сказано, що основною метою зустрічі було обговорення подальшої співпраці в галузі видобутку традиційного і нетрадиційного газу в Україні.

Під час зустрічі сторони домовилися про підписання Меморандумів про співпрацю.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.