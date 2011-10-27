«Тернопільміськгаз» завершив 9 місяців з прибутком 35,3 млн. грн.

ВАТ з газопостачання і газифікації "Тернопільміськгаз" завершило січень-вересень 2011 р. з чистим прибутком 35,311 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 р. чистий збиток підприємства склав 11,198 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні сказано, що в січні-вересні "Тернопільміськгаз" збільшив чистий дохід на 46,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 р. - до 109,230 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 27,6% - до 132,811 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Тернопільміськгаз" збільшив чистий збиток на 33,7% порівняно з 2009 роком - до 10,173 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ з газопостачання і газифікації "Тернопільміськгаз" займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Тернополі.

29,963% акцій "Тернопільміськгаз" належать НАК "Нафтогаз України", 10,0898% - ЗАТ "Газтек" (Київ), 23,492% - фізичним особам.