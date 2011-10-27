«Укртрансгаз» узгодив режими роботи ГТС за ужгородським напрямом на 2012 рік

Представники ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» узгодили з компаніями Eustream (Словаччина), OMV (Австрія) і Snam Rete Gas (Італія) режими роботи газотранспортної системи (ГТС) за ужгородським напрямом на 2012 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що зокрема, сторони обговорили і узгодили терміни проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на національних газотранспортних системах і обсяги транспортування під час їх виконання.

Компанія відзначає, що рішення цих питань забезпечить мінімальні скорочення транзиту газу через газотранспортні системи під час проведення профілактичних і ремонтних робіт, за рахунок синхронізації графіків цих робіт. Разом з тим, своєчасне і ефективне виконання ремонтних робіт забезпечує надійність і безперебійність подачі газу кінцевим споживачам.

Також під час робочої зустрічі сторони обмінялися інформацією щодо результатів роботи в 2011 році та планів на 2012 рік.

Зокрема, представники Eustream (Словаччина) проінформували про проведення робіт на ГТС Словаччини, які передбачають встановлення нових більш екологічних і економічних газоперекачувальних агрегатів (ГПА) і виведення з експлуатації застарілого устаткування. На період проведення робіт можливе зменшення пропускної спроможності Словацької ГТС - до 20%.

Австрійські колеги проінформували присутніх, що завершено роботи з підключення перемичок для можливості подачі газу в реверсивному режимі - з боку Італії до Австрії. У рамках зустрічі була здійснена робоча поїздка на КС «Нойштіфт», обладнану електроприводними газоперекачувальними агрегатами (ЕГПА) потужністю 7,4 МВт.

Фахівці Snam Rete Gas (Італія) поділилися планами на 2012 рік. Очікується, що обсяги відбору газу споживачами Італії з боку газовимірювальної станції (ГІС) «Травізо» (ужгородський газотранспортний коридор) у 2012 році можуть зменшитись у разі відновлення подачі газу з Лівії.

В результаті зустрічі підписано відповідний протокол, була відзначена висока ефективність проведення цих зустрічей та їх важлива роль в забезпеченні надійності й безперебійності транзиту газу європейським споживачам.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МГ – 22,2 тис. км і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.