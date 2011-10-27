Кабмін затвердив зміни в Статуті «Нафтогазу» у зв'язку зі збільшенням капіталу компанії

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив зміни до Статуту НАК «Нафтогаз України» у зв`язку із збільшенням статутного капіталу компанії на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Відповідна постанова Кабміну (№1081 від 26 жовтня) обнародувана на Урядовому порталі.

Згідно з документом Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено вжити заходи для державної реєстрації змін у Статут НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, 23 травня Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Згідно з документом, акції будуть сплачені облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу 5-7 років. Процентна ставка за облігаціями не повинна перевищувати 9% річних.

Нагадаємо, капіталізувати «Нафтогаз України» за рахунок випуску ОВДП уряд розпочав ще влітку 2009 р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.