Екс-керівників «Дніпрогазу» знову взяли під варту

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом вибуху у 9-поверховому житловому будинку по вул. Мандриківській 127, у Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року, який забрав життя 23 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, 21 жовтня пред’явлено обвинувачення у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, екс-керівникам ВАТ «Дніпрогаз».

Зокрема, обвинувачення пред’явлено колишнім генеральному директору Ігорю ІВАНКОВУ, його першому заступнику Максиму СОРОКІНУ, головному інженеру Сергію БАЧУРІНУ та майстру служби ВЕС-1 Максиму МУРЗІНУ за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

Того ж дня за поданням прокурора Дніпропетровської області Жовтневий районний суд Дніпропетровська обрав їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 25 жовтня 2011 року апеляцію обвинувачених на зазначену постанову було залишено без задоволення.

На теперішній час у справі виконано всі необхідні слідчі дії. Після ознайомлення потерпілих та обвинувачених з матеріалами кримінальної справи її буде направлено до суду.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Заводський районний суд Запоріжжя амністував трьох співробітників ВАТ «Дніпрогаз», які звинувачувалися у службовій халатності, що призвела до вибуху газу в будинку вул. Мандриківській у Дніпропетровську.

Пізніше Запорізький міський районний суд скасував рішення про застосування амністії і справу було направлено на додаткове слідування в дніпропетровську прокуратуру.