На шахтах Донеччини загинули двоє гірників

На шахтах Донеччини (ПАТ Орендне підприємство «Шахта «Жданівська» і шахта «Вуглегірська» державного підприємства «Орджонікідзевугілля») загинули двоє гірників.

Про це УНІАН 27 жовтня у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Так, на шахті «Жданівська» загинув гірник очисного забою 1975 року народження: при вийманні вугілля у верхній ніші 7-ї західної лави пласта L4 з покрівлі раптово вивалилася брила породи і придавила гірника. При цьому шахтар отримав серйозні травми голови і спини. Потерпілому було надано першу допомогу, за його життя боролися лікарі реанімаційно-протишокової групи, але врятувати гірника не вдалося, від отриманих травм він помер.

На шахті «Вуглегірська» державного підприємства «Орджонікідзевугілля», за інформацією профспілки, загинув гірничий майстер 1964 року народження: на 86-й дільниці горизонту 820 метрів при насипанні вугілля з бункера у вагонетки за нез`ясованих поки що причин гірничого майстра збило з ніг потоком вугілля і засипало гірською масою. Коли шахтарі підійшли до місця насипання, то побачили, що вагонетка повна, а гірська маса продовжує зсипатися вже по сторонам. Робітники закрили люк бункера і у пошуках колеги стали оперативно прибирати вугілля навколо вагонетки, де і виявили гірничого майстра, вже без ознак життя.

Шахтаря намагалися реанімувати, в шахту була викликана бригада реанімаційно-протишокової групи, але врятувати гірника не вдалося. Лікарі поставили попередній діагноз - механічна асфіксія.

На зазначених вугільних підприємствах створені комісії спеціального розслідування, які спільно з органами Профспілки з`ясовують точні обставини і причини трагедій, повідомили у прес-службі ППВП.