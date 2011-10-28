Компроміс щодо газу зафіксують у пакеті, що визначатиме весь спектр відносин України і РФ

Москва. Компроміс щодо ціни на газ буде зафіксований у великому пакеті, що визначатиме весь спектр відносин України і РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Це буде великий пакет документів, що визначають весь спектр наших взаємин», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, нарешті сторони наближаються до взаємовигідного компромісу.

При цьому прем`єр відмовився називати деталі цих домовленостей, зазначивши, що говоритиме про них тільки після того, як з`являться підписи під документом. Він також висловив надію, що результат переговорів незабаром буде відомий.

Відповідаючи на запитання, чи пов`язує Україна зниження ціни на газ зі вступом до Митного союзу, М.АЗАРОВ заявив: «Ні, не пов`язуємо».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня М.АЗАРОВ заявляв, що Україна готова піти на поступки у переговорах з Російською Федерацією щодо перегляду ціни на газ.

При цьому він зазначив, що під час переговорів Україна намагається знайти баланс інтересів, однак переговори доволі непрості.

25 жовтня М.АЗАРОВ заявив, що Україна розраховує, що домовленість із РФ щодо ціни на газ буде досягнута максимум через місяць.