НКРЕ збільшила «зелені» тарифи на листопад у середньому на 1,4%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, на листопад 2011 року в середньому на 1,44%, порівняно зі встановленими для жовтня.

Як повідомили УНІАН у комісії, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 27 жовтня.

Зокрема, тариф на електроенергію, вироблену на вітроустановках, у листопаді зросте з 122,77 коп. до 124,54 коп. за кВт/год., електростанціями на біопаливі – з 134,46 коп. до 136,40 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – з 84,18 коп. до 85,39 коп за кВт/год., на сонячну енергію, вироблену установками, розташованими на землі, – з 505,09 коп. до 512,38 коп. за кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ раніше знизила тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, на жовтень 2011 року в середньому на 5,3%, порівняно зі встановленими для вересня.

Нагадаємо, «зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії та характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи корегуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.