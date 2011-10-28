Мер Єревану подав у відставку. Запропонували посаду заступника Міллера

Мер Єревану Карен Карапетян подав у відставку, бо отримав пропозицію зайняти посаду заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олексія Міллера, передає кореспондент «Газети.Ru» з Єревану.

За відомостями вірменських газет, в тому числі офіційних («Айоц Ашхар»), заяву про відставку Карапетяна вже подали президенту Вірменії Сержу Саргсяну. Карапетян найближчим часом вилетить до Росії.

До того як стати мером Єревану, Карапетян був генеральним директором «АрмРосгазпрому», створеного міністерством енергетики Вірменії і російським «Газпромом» на підставі установчого договору. Частка «Газпрому» в статутному капіталі «АрмРосгазпрому» становить 80%. Інші 20% акцій належать уряду Вірменії.

У прес-службі мерії Єревану відмовилися коментувати дану інформацію, порадивши звернутися з питанням у понеділок.

Місце нового мера вірменської столиці пророкують сину померлого прем`єр-міністра Вірменії Андраніка Маргаряна - віце-меру Єревану Тарону Маргаряуа, передає «Газета.Ru».