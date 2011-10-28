Ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень не змінилися

З 21 по 28 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 21 по 28 жовтня роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - збереглися на рівні 9,64 грн./літр; на бензин А-92 - збереглися на рівні 10,06 грн./літр; на бензин А-95 - збереглися на рівні 10,30 грн./літр; на дизельне пальне - збереглися на рівні 9,61 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.