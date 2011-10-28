Рішення про продовження спецрозслідування щодо імпорту нафтопродуктів незрозуміле – експерти

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі України (МКМТ) продовжити на 60 днів спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензин марок А-76 (А-80) А-92, А-95, дизельного палива, мазуту, пічного палива, зрідженого газу, бітуму дорожнього, мастил) незалежно від країни походження і експорту, є незрозумілим.

Такі дані є в експертному опитуванні фахівців енергоринку України, проведеному агентством "Контекст-Медіа", текст якого передали УНІАН.

За словами експерта-аналітика "Контекст-Медіа" Ніни СЕВЕРЕНЧУК, експерти вважають, що керівництво Кабінету міністрів не повинне було "давити" на Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі. Але при цьому вони нагадують, що розслідування триває з січня цього року, і часу було досить для того, щоб ретельно вивчити ситуацію на ринку і підготувати аргументоване рішення.

Також частина фахівців енергоринку нагадує, що за дев'ять місяців цього року дефіцит платіжного балансу виріс до 5,5 млрд. грн., а негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами вийшло на позначку в 8,1 млрд. дол.

На думку опитаних експертів, за таких обставин уряд просто зобов'язаний був вживати екстраординарні заходи, а захисне мито є ефективним інструментом, який знаходиться під рукою і яким не користуються. Тоді як його введення дозволить вирішити дві важливі для стабільного розвитку української економіки завдання. З одного боку, зменшити критичний тиск імпорту, а, з іншого - стимулювати вітчизняне виробництво, в цьому випадку - нафтопереробку.

"Саме враховуючи ці обставини, рішення МКМТ щодо продовження терміну спеціального розслідування експорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини є незрозумілим", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення об'ємів імпорту нафтопродуктів в Україну.

Ініціатором спецрозслідування є Міненерго вугілля за клопотанням українських НПЗ. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництва.

Проте, 21 жовтня МКМТ вирішила продовжити на 60 днів спеціальне розслідування без надання будь-яких роз'яснень по суті справи.